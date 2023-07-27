Крымская недвижимость Зеленского окончательно перешла в собственность Крыма

Крымская недвижимость семьи президента Украины Владимира Зеленского окончательно перешла в собственность Крыма.

Как уже сообщал «Новый День», в 2013 году жена будущего президента Елена Зеленская приобрела 130-метровый пентхаус в ЖК «Император» в Ливадии (в 150 метрах от царского дворца). После перехода Крыма в состав России все права собственности, возникшие во время украинского периода полуострова, автоматически были признаны действительными в рамках законодательства РФ.

Сами Зеленские с 2014 года в Крыму не появлялись, но коммунальные счета за свою крымскую недвижимость оплачивают исправно.

Например, в декабре 2022 года Елена Зеленская перечислила коммунальщикам 100 тысяч рублей. Этих денег хватит до августа.

За квартирой присматривала мать одного из украинских депутатов, живущая в Крыму.

Вопрос о квартире Зеленских неоднократно поднимался в ходе обсуждения возможности национализации имущества украинских олигархов в Крыму. Эта работа началась в конце октября 2022 года, в рамках первой волны национализировано более 500 объектов. Квартиры Зеленских в том списке не было.

В марте текущего года глава РК Сергей Аксенов заявил, что квартиру отдадут либо малообеспеченной, либо многодетной семье. Но в подробности тогда вдаваться не стал.

В мае недвижимость Зеленских внесли в список национализации. В конце мая заявлялось, что квартиру уже передали в муниципальную собственность Ялты. Теперь выяснилось, что право собственности РК на эту жилплощадь зарегистрировано только 27 июня 2023 года.

«Администрация Ялты пока не получала предложений от республики, чтобы принять апартаменты в собственность. С обратной стороны инициативы тоже не было – жилье пустует, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Изменения в муниципальный нормативно-правовой акт (документ регламентирует процесс передачи объектов недвижимости), несмотря на это, уже внесли – он не распространялся на безвозмездный переход квартиры городу. Сейчас все привели в порядок. Теперь Крым должен предложить Ялте принять жилье».

Ялта, Олег Яковенко

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