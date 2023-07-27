Турпоток в Крыму сократился на 25 процентов

Средняя загрузка мест размещения Крыма на сегодняшний день составляет 53,5%. Об этом сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в разных частях полуострова ситуация существенно отличается. Выше всего загрузка в Ялте. Некоторые отели заполнены на 80%. Есть и такие, где свободны мест нет.

На август отели и санатории забронированы примерно на 40% – это уже оплаченные места.

В целом, если судить по показателям подтвержденного бронирования, турпоток по сравнению с прошлогодним сократился на 20% – 25%.

Накануне вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко сообщил, что с начала 2023 года Крым посетили 2,4 млн человек.

Симферополь, Лиана Макоба

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