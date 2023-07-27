В Севастополе автовокзал обвинили в намеренном облучении пассажиров

В Севастополе женщина устроила скандал на автовокзале.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дама категорически отказалась проходить через металлодетектор, заявив, что не хочет облучиться.

Она сразу потребовала предоставить ей отдельный вход, накричала на охранника и заявила, что по закону имеет право не проходить (действительно может: если есть медзаключение о противопоказаниях, например, если есть кардиостимулятор – у дамы не было ни того, ни другого).

Напоследок выдала: от металлодетекторов люди болеют и умирают, а потом набрала в 112. «Охранник в ответ вызвал полицию, но женщину все же пропустил, иначе бы она опоздала на автобус, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Теперь она грозится засудить секьюрити».

Севастополь, Лиана Макоба

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