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Пятница, 28 июля 2023, 02:24 мск

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В Крыму полицейские не стали вмешиваться в конфликт, в ходе которого убили их коллегу

В Симферополе возбуждено уголовное дело по факту причинения смертельных травм сотруднику полиции в ходе бытового конфликта.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, между участковым уполномоченным органов МВД по Республике Крым, находившимся в отпуске, и жителем поселка Каменка произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого сотруднику полиции были нанесены несколько ударов битой по голове. В результате полученных травм он скончался в больнице.

«В рамках следствия будет дана оценка действиям сотрудников полиции на предмет статьи 293 УК РФ, которые были вызваны гражданами на место происшествия, однако не предотвратили трагический исход событий», – добавили в ведомстве.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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