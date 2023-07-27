В Крыму полицейские не стали вмешиваться в конфликт, в ходе которого убили их коллегу

В Симферополе возбуждено уголовное дело по факту причинения смертельных травм сотруднику полиции в ходе бытового конфликта.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, между участковым уполномоченным органов МВД по Республике Крым, находившимся в отпуске, и жителем поселка Каменка произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого сотруднику полиции были нанесены несколько ударов битой по голове. В результате полученных травм он скончался в больнице.

«В рамках следствия будет дана оценка действиям сотрудников полиции на предмет статьи 293 УК РФ, которые были вызваны гражданами на место происшествия, однако не предотвратили трагический исход событий», – добавили в ведомстве.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»