«Не узнаю вас в гриме…» Зеленскому резко меняют имидж

Технологи Офиса президента решили изменить стратегию формирования имиджа Зеленского, так как уровень недоверия украинцев к власти достиг критического уровня.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители страны устали от бездействия власти, заявляя, что государственные институты не работают, вся система прогнила и стала еще больше коррупционной, чем до войны.

По итогам соцопроса, проведенного Центром Разумкова в начале июля 2023 года, украинцы чаще всего выражают недоверие судебной системе (70%), политическим партиям (68%), госаппарату и другим чиновникам (67%).

Кроме того, украинцы не доверяют: прокуратуре (60%), Верховной раде (56%), Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК, 55%), Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ, 54,5%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП, 54%), коммерческим банкам (54%) и правительству Зеленского (52%).

При этом лидерами доверия оказались Вооруженные силам Украины (им доверяют 93% опрошенных), добровольческие отряды (87%) и волонтерские организации (83%).

Поэтому технологи Офиса президента решили изменить ассоциативный ряд: теперь Зеленский не должен восприниматься как главный среди политиков и чиновников, а быть главнокомандующим военных.

Одновременно начались массовые чистки среди депутатов, чиновников и военкомов, чтобы показать – президент де недоволен этими сферам и не имеет к ним никакого отношения.

Киев, Платон Ефимчук

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