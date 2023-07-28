Град, потоп и летящие камни: на Крым обрушилась непогода

На Крым обрушилась непогода.

Как передает коррсепондент РИА «Новый День», сильные ливни с грозами начались на полуострове накануне вечером.

В Севастополе за первые 1,5 часа дождя выпало 13 мм – это половина месячной нормы. Город «поплыл», ситуация на дорогах осложнялась поваленными деревьями. К ночи ливень и ветер усилились: с одной из многоэтажек на улице Острякова сорвало облицовку, обломки завалили детскую площадку. Судя по фото и видео, выложенным в соцсети, без облицовки осталось примерно 25% торцевой стены.

Из-за непогоды отключилась линия электропередачи 6 000 В: без электрической энергии остались Корабельная сторона, Ластовая бухта. Затем свет пропал в других районах города.

К полуночи основные технологические нарушения в электрических сетях были устранены.

Сильные ливни затопили улицы Симферополя и Керчи. В Феодосии выпал крупный град.

Сегодня дожди и грозы продолжатся. Сейчас дождь идет на ЮБК и в северо-восточной части Крыма. К обеду ливни могут накрыть практически весь полуостров.

Симферополь, Лиана Макоба

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