В Керчи ограничили малое судоходство: выход в море запрещен всем плавсредствам, включая лодки, катамараны и сапборды.
«С 27 июля и до особого распоряжения в районе Керченского пролива и Керчь-Еникальского судоходного канала запрещено:
– плавание всех маломерных Судов и плавсредств, кроме кораблей ВМФ РФ;
– поставка на якорь и добыча всех морских млекопитающих, осуществление рыболовстава;
– транзитное движение по Керчь – Еникальскому каналу разрешено согласно графику, в светлое время суток после досмотра», – пишет telegram-канал «Мы КЕРЧЬ.РФ» со ссылкой на документы ПРИП.
Паблик уточняет: запрет на выход в море распространяется и на водные мотоциклы, виндсерфы, кайты, сапборды , катамараны, яхты, катера и прочие плавсредства.
Напомним, в Крыму второй день бушует непогода.
Керчь, Степан Курасин
© 2023, РИА «Новый День»
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