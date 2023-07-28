В Крыму на соревнованиях по футболу собака забила пенальти

В Крыму на соревнованиях по пляжному футболу гол забила собака.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на турнире в Оленевке Черноморского района.

Матч между командами «Легион» (Севастополь) и «Русь А-Строй» (Симферополь) завершался со счетом 4:4, исход встреч должна была решить серия пенальти.

Вратарь симферопольцев отбил удар севастопольца, но в это время на поле ворвался пес, подхватил отбитый мяч и вкатил его в ворота.

Гол не засчитали. По итогам пенальти победили симферопольцы

Оленевка, Лиана Макоба

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