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Пятница, 28 июля 2023, 14:18 мск

Новости Крым

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В Крыму упал беспилотник

На севере Крыма сбили беспилотник. Об этом пишет telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники.

По данным паблика, дрон упал рядом с железной дорогой: «Никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано, на движении поездов инцидент не сказался. Обломки беспилотника сейчас изучают».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти Крыма об инциденте не сообщали.

Джанкой, Степан Курасин

© 2023, РИА «Новый День»

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