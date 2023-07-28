Света нет, купаться нельзя: в Крыму порезвилась стихия

В Крыму устраняют последствия непогоды.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве топлива и энергетики РК, в Сакском, Симферопольском, Черноморском, Бахчисарайском, Красногвардейском, Нижнегорском, Белогорском, Ленинском и Первомайском районах, а также в Евпатории и крымской столице продолжается ликвидация последствий циклона, сопровождающегося ураганным ветром, ливнями и грозами.

Энергетики восстанавливают 6 ЛЭП и выполняют точечные заявки в сетях 0,4 кВ.

В Ялте запретили купаться в море в связи с волнением в 4-5 баллов. В связи с погодными условиями Ялтинский горно-лесной заповедник закрыт для посещения.

В Севастополе за 15 часов выпало более месячной нормы осадков. К спасателям обратились более 400 человек, повалено 15 деревьев, пострадал один автомобиль.

Симферополь, Лиана Макоба

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