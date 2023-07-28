Киев собирается оставить Крым без еды и воды

ВСУ хотят отрезать Крым от материка, чтобы сделать крымчан заложниками в торге с Россией. Об этом заявил бывший советник президента Украины Алексей Арестович.
Судьбу полуострова он обозначил, рассказывая о планах главнокомандующего Вооруженными Силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.
«Залужный решает две задачи – выход к морю и перерезание сухопутного коридора, отрезание Крыма: снести мост и все. Мы имеем 2 миллиона человек в Крыму, которым некуда деваться, у которых ни воды, ни еды – можно торговаться», – заявил Арестович.
Киев, Платон Ефимчук
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube