Киев собирается оставить Крым без еды и воды

ВСУ хотят отрезать Крым от материка, чтобы сделать крымчан заложниками в торге с Россией. Об этом заявил бывший советник президента Украины Алексей Арестович.

Судьбу полуострова он обозначил, рассказывая о планах главнокомандующего Вооруженными Силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

«Залужный решает две задачи – выход к морю и перерезание сухопутного коридора, отрезание Крыма: снести мост и все. Мы имеем 2 миллиона человек в Крыму, которым некуда деваться, у которых ни воды, ни еды – можно торговаться», – заявил Арестович.

Киев, Платон Ефимчук

© 2023, РИА «Новый День»