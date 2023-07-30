Украина атаковала Крым двадцатью пятью беспилотниками

Украина минувшей ночью атаковала Крым двадцатью пятью беспилотными летательными аппаратами самолетного типа.

Как сообщили РИА «Новый День» в Минобороны РФ, 16 БпЛА уничтожены ПВО. Еще девять украинских беспилотников подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря в районе мыса Тарханкут.

В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.

Симферополь, Лиана Макоба

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