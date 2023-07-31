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Понедельник, 31 июля 2023, 08:52 мск

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В Крыму учительница пыталась поджечь военкомат

В Феодосии учительница пыталась поджечь военкомат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшие выходные на улице Земской – неподалеку от горадминистрации и военкомата.

По словам одних очевидцев женщина бросила бутылку с зажигательной смесью в сторону военкомата, по словам других – коктейль Молотова выпал у нее из рук. Бутылка разбилась и загорелась.

В это время мимо проходила группа туристов, среди которых были военные. Они задержали женщину и передали полиции. Во время опроса выяснилось, что поджечь военкомат 51-летней учительнице русского языка и литературы поручил неизвестный через соцсети. Сейчас с женщиной работают спецслужбы.

Феодосия, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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