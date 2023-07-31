Туристы из Екатеринбурга повредили старинный мост в Феодосии

В Крыму туристы разбили старинный мост.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел рано утром в выходные в Феодосии: Porsche Cayenne пробил ограждение Межениновского моста и упал на железнодорожные пути. Водитель сбежал, пассажира передали медикам скорой помощи, сообщили в ГКУ «Крым-Спас». Как оказалось, туристы приехали из Екатеринбурга.

Движение поездов пришлось приостановить, автомобиль убирали с путей с помощью грузовика.

Отметим, Мост Меженинова (Межениновский, Сарыгольский) – самый старинный мост над железной дорогой в Феодосии и является одной из основных достопримечательностей города. Был построен в 1892 году и сначала соединял дачу Стамболи с существовавшей в то время дачей Суворина.

Мост опирался на три арки, две боковые позже были заложены кирпичом и «вросли» в откосы насыпи. До 30 июля 2023 года хорошо сохранились чугунные литые ограждения – парапеты. На перилах читается место их изготовления «Нудельманъ. Одесса».

Автомобиль, падая с моста, снес несколько секций ограждения.

Феодосия, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»