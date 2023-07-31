Украинские беженцы все чаще попадают в полез зрения полиции Германии

Украинские беженцы создают в Германии все больше проблем. Об этом пишет Bild со ссылкой на полицию Нижней Саксонии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с февраля 2022 года Германия приняла около 1 млн украинцев. Более 70% из них получают пособия. В целом, из бюджета страны на содержание украинских беженцев тратится около 283 миллионов евро.

Все больше беженцев перемещаются в Нижнюю Саксонию. Только в Ганновере около 6 тысячи 200 человек размещены в 63 приютах общего пользования и 343 квартирах. Еще 7 тысяч получили частное жилье. В настоящее время число украинцев в городе составляет около 3% от общей численности населения. Это стало серьезной проблемой не только для соцработников и госслужащих, но и для полиции.

«Все чаще офицерам приходится выезжать в эти места размещения. Нарушение спокойствия, оскорбления, угрозы, нападения, наркотики, кражи – спектр правонарушений разнообразен. С января по март полиции пришлось совершить 230 рейдов. В среднем это составляет почти три выезда в день», – пишет Bild.

Ганновер, Мирослава Мельник

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