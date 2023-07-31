Начались судебные слушания по делу о водной блокаде Крыма

В Арбитражном суде Крыма состоялось предварительное слушание по делу об организации Украиной водной блокады полуострова .

Как уже сообщал «Новый День», иск был подан в первых числах июля, сумма предъявленных претензий превышает 152 миллиарда рублей.

Ответчиками назначены министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, государственное агентство водных ресурсов Украины и украинское управление Северо-Крымского канала.

К иску могут присоединиться пострадавшие от блокады частные организации и индивидуальные предприниматели. Совокупный ущерб на сегодняшний день оценивается в сумму более 1 триллиона рублей.

Сегодня суд принял решение привлечь к участию в процессе в качестве третьего лица Минфин РК.

Собранная доказательная база состоит из более чем 15 тысяч документов. Дополнительно будет проанализирован ущерб от подрыва дамбы Каховской ГЭС, а также косвенные убытки, нанесенные полуострову водной блокадой.

Симферополь, Олег Яковенко

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