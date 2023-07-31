В Симферополе бывший зэк изнасиловал двух подростков

В Симферополе бывший заключенный изнасиловал двух 13-летних школьниц, снимая все на телефон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одна из девочек приехала к подруге в крымскую столицу. Подросткам захотелось приключений, и подружку ускользнули из дома, когда взрослые уснули. Погуляв по городу, девочки присели отдохнуть на остановке возле школы №8 в Киевском районе. Там их около двух часов ночи обнаружил бывший заключенный – в 2016-м году он получил срок за воровство.

Мужчина предложил девочек проводить, отвел к общежитиям КФУ и заставил раздеться, угрожая, что зарежет. После надругался, снимая все на видео.

Одна из школьниц попросилась в туалет и сбежала. По дороге встретила охранника с собакой. Он вызвал полицию, насильник попытался скрыться, но его задержали.

На родителей девочек составили протоколы о ненадлежащем исполнении обязанностей.

Симферополь, Олег Яковенко

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