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Понедельник, 31 июля 2023, 17:32 мск

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Крымчанка, пытавшаяся поджечь военкомат, стала жертвой СБУ

Учительница русского языка, бросившая коктейль Молотова в военкомат в Феодосии, стала жертвой операции украинских спецслужб.

Как уже сообщал «Новый День», в минувшие выходные на улице Земской – неподалеку от горадминистрации и военкомата 51-летняя женщина бросила бутылку с зажигательной смесью в сторону военкомата.

В это время мимо проходила группа туристов, среди которых были военные. Они задержали женщину и передали полиции.
Как оказалось в ходе следствия, женщина вместе с мужем помогала участникам СВО. Супруг скончался в сентябре прошлого года. А в январе женщине позвонили неизвестные, представились сотрудниками Центробанка и оповестили, что финансы под угрозой. Она послушно взяла кредит и перевела на указанный счет. Поняв, что крымчанкой легко манипулировать, ее передали на контакт СБУ.

«Сотрудники под видом правоохранительных структур России стали звонить, давить на больное – якобы мужа убили украинские националисты, она следующая, ее берут под защиту. Убийцы сейчас в центре города, надо привлечь к ним внимание и бросить коктейль Молотова в здание. Женщина приготовила смесь под контролем «сотрудников», – пишет telegram-канал «Мash на волне». – В какой-то момент у нее появились подозрения, но под давлением она сделал, что требовали».

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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