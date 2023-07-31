В Севастополе девушку, использовавшую столб вместо пилона, обвинили в пособничестве Украине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера, в День ВМФ России, местная инструктор по pole-dance(танцы на пилоне или, проще говоря, шесте) взобралась на один из фонарных столбов на севастопольской набережной и продемонстрировала свое мастерство. Все это было зафиксировано на камеру и выложено в интернет.

На видео девушка не устраивает никаких провокаций, если на считать того, что она использовала вместо шеста опору уличного освещения и выполнила несколько акробатических упражнений, подчеркивающих ее гибкость и силу мускулов на фоне парочки грузных прохожих.

Однако пользователи соцсетей обвинили ее в пособничестве Украине и заявили, что она «погнула фонарь, несущий другую функцию». Хотя столб, послуживший спортивным снарядом, во время акции хрупкой акробатки даже не дрогнул.

Севастополь, Лиана Макоба

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