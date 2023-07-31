Зеленский бросает «Слуг Народа» и создает партию войны

Президент Украины Владимир Зеленский собирается отказаться от партии «Слуга народа» и создать новое политическое объединение.

Как уже сообщал «Новый День», учитывая постоянное снижение рейтингов, Зеленскому решили изменить имидж, чтобы президента Украины перестали ассоциировать с властью, погрязшей в коррупционных скандалах, а связывали только с военными, пользующимися наибольшим доверием населения.

«Наши источники рассказали, что Офис президента принял решение не задействовать партию «Слуга Народа» на выборах, чтобы не мешать новой политической силе – Блоку Зеленского, – пишет telegram-канал «Резидент». – По закрытым замерам социологов рейтинг у «Слуг Народа» сейчас 12% – 14%, но держится он на том, что это партия президента, если Зеленский заявит о создание новой политической силы, то у слуг будет 3% – 4 %».

По данным источников, в новый политический проект Зеленского рекомендуют не брать 90% депутатов от партии «Слуга Народа». Основу новой политической силы президента должны составить военные, волонтеры и ветераны войны.

Киев, Платон Ефимчук

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