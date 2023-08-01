Британия готовит украинский спецназ для наступления на Крым

В Великобритании готовят подразделения специального назначения Вооруженных сил Украины (ВСУ) для проведения спецопераций в Крыму. Об этом пишет газета Sunday Express со ссылкой на источники.

Как передает коррсепондент РИА «Новый День», более 2 тысяч украинских военнослужащих, по данным издания, проходят специальную подготовку в учебном центре обороны в городе Оукхэмптон (графство Девон) на юго-западе Англии. В качестве наставников выступают военные 3-й бригады специального назначения Королевской морской пехоты.

Обучающейся бригаде предназначают ключевую роль в действиях ВСУ против Крыма, предполагается, что операция будет поддерживаться силами ВСУ с моря и с воздуха.

Издание так же сообщает, что Киев намерен задействовать против Крыма новые дальнобойные ракеты, которые надеется получить из Великобритании, Германии и США. Ракетами собираются бить по инфраструктуре, обеспечивающей снабжение российских войск.

Эксетер, Мирослава Мельник

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