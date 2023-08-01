В Абхазии в 20 раз увеличили штраф за появление в купальнике вне пляжа

В Абхазии в 20 раз увеличен штраф за появление в купальнике в любом месте кроме пляжа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до сих пор наказание за такую вольность составляло 300 рублей и не производило на расслабленных туристов никакого впечатления. С 1 августа штраф увеличился до 6 тысяч рублей.

«По факту любой сотрудник, который увидит такое правонарушение или любой гражданин может обратиться по телефону 02 и сообщить, что, к примеру, в ресторан зашел человек в плавках, – цитирует ТАСС заместителя министра внутренних дел Абхазии Беслана Чкадуа. – Сотрудник милиции приедет, отреагирует в соответствии с законом».

Существенное наказание ждет и за появление в общественных местах обнаженным.

Отметим, что опыт Абхазии может быть полезен Крыму, где туристы все чаще разгуливают в купальниках не только по пляжам, но и по центральным улицам городов и поселков, магазинам, учреждениям общепита и даже ездят в общественном транспорте. На замечания крымчан многие заявляют, что находятся на отдыхе, за который заплатили, а потому имеют право расслабиться.

Сухуми, Лиана Макоба

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