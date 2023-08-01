Перебьемся: Аксенов рассказал о состоянии Северо-Крымского канала

В Республике Крым сохраняется достаточное количество запасов воды для бытовых нужд. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов, комментируя ситуацию с Северо-Крымским каналом.

Как уже сообщал «Новый День», уровень воды в канале начал понижаться в связи с разрушением дамбы Каховского водохранилища. Сейчас процесс продолжается. Ситуация усугубляется тем, что воду из канала продолжают брать для орошения сельхозугодий.

«Запасов в канале хватит еще примерно на 2,5-3 месяца. При этом построить насосную станцию и тракт подачи воды из Днепра в канал напрямую в существующих условиях не представляется возможным, хотя никаких технических сложностей нет», – заявил Аксенов. И заверил:

«На сегодняшний день наполнение водохранилищ приличное. Продолжается работа по закачке воды из подземных источников. Никаких рисков по обеспечению населения питьевой водой в регионе нет».

Симферополь, Лиана Макоба

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