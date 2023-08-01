Крым и Севастополь остаются среди регионов с самым дорогим и недоступным бензином

Крым и Севастополь оказались в десятке российских регионов с самым дорогим и недоступным бензином. Анализ проводило РИА «Рейтинг».

Как передает РИА «Новый День», средняя цена бензина марки АИ-92 в июне составила 53,26 рубля за литр, в Крыму – 52,99. На среднюю зарплату в Севастополе можно было купить 719 литров, в РК – 707. Для сравнения: в Москве этот показатель составлял 2 тысячи 222 литров, в соседнем Краснодарском крае – 897.

При этом Севастополь оказался пятым в России по росту цен на бензин: с начала года топливо подорожало на 4,9%. В Крыму зафиксирован рост цен на 3,6%.

В целом, город оказался на 76 месте в общероссийском рейтинге, Крым – на 77.

Симферополь, Олег Яковенко

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