В Крыму завершено следствие по делу о покушении на министра туризма

В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя поселка Советский: его обвиняют в пособничестве подготовки убийства министра курортов и туризма республики.

Как сообщили РИА «новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, летом прошлого года представители спецслужб Украины склонили крымчанина к сотрудничеству, а затем поручили подготовить и согласовать действия по совершению убийства министра курортов и туризма, разработав для главного исполнителя схему конспирации и пути отхода после преступления.

Для выполнения поставленной задачи новоявленному агенту выдали деньги, на которые он купил пистолет «Глок» с патронами, а также взрывные устройства. Однако о его намерениях стало известно сотрудникам ФСБ.

В итоге крымчанина задержали 9 сентября 2022 года в Феодосии, при себе у него было оружие, «которое планировалось использовать для убийства должностного лица, – сообщили в ведомстве. – Проведен значительный объем работы по установлению обстоятельств совершённых преступлений, проведены все необходимые экспертизы».

Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Симферополь, Олег Яковенко

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