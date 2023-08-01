В Севастополе сбили беспилотник

В Севастополе сбили беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«В районе Кара-Кобы по предварительным данным сбит БПЛА. На земле произошел подрыв, загорелась трава и кустарники.
Пожарные расчеты уже на месте, приступили к тушению возгорания. Подробности сообщу позже. Доверяйте только официальной информации», – заявил градоначальник.
Севастополь, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
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