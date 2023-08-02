Жительница Севастополя провернула махинацию с маткапиталом и присвоила чужую квартиру

Жительница Севастополя предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве при обналичивании маткапитала и присвоении квартиры пенсионерки.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по Челябинской области, женщина в связи с рождением второго ребенка получила сертификат на материнский капитал, который она решила обналичить через мошенническую схему.

В сентябре 2018 года жительница Севастополя получила в кредитной организации займ в размере маткапитала на покупку жилья. Параллельно она обратилась за помощью к пожилой знакомой, чтобы формально приобрести у нее квартиру. Далее женщина предоставила в подразделение пенсионного фонда договор купли-продажи квартиры стоимостью 2 млн 644 тыс рублей и собственноручно составленную расписку от имени пенсионерки о получении ею денежных средств. Однако собственница жилья деньги та ки не получила.

На основании представленных подложных документов осенью 2018 года Госкомрегистр зарегистрировал право собственности женщины на указанную квартиру, а кредитной организации в счет погашения займа перечислена сумма маткапитала в размере 453 тыс рублей. После смерти собственницы квартиры жительница Севастополя обратилась в суд с заявлением о выселении из жилья членов ее семьи.

«В ходе следствия были приняты меры к возврату права собственности на квартиру родственникам обманутой пенсионерки», – сообщили в ведомстве.

Севастополь, Олег Яковенко

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