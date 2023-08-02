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Среда, 2 августа 2023, 11:35 мск

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В Крыму погиб новорожденный: родители выдвигают разные версии

В Алуште расследуют смерть новорожденного.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полицию вызвали медики. Подозреваемая в убийстве 41-летняя женщина 11 лет назад потеряла ребенка – он погиб в ДТП. После этого крымчанка начала пить. В этом году она встала на учет в женской консультации по беременности, у нее обнаружили анемию и положили в больницу. После выписки она снова ушла в запой, на ежемесячные осмотры в консультацию не являлась, дома врачи ее застать не смогли.

И вдруг в июле она объявилась сама: «Пришла к акушеру и рассказала, что родила мертвую девочку на диване дома (на 25-й неделе) и выбросила в мусор закутанное в простыню тельце», – пишет telegram-канал «Mash на волне». Женщина заявляет, что, якобы, просила вызвать скорую, но отец ребенка сказал, что врачи не доедут. Медики вызвали полицию.

Представителям правоохранительных органов крымчанка рассказала уже другую историю: якобы, сожитель отобрал у нее новорожденную и выбросил ее тельце в лесу. Мужчина выдвигает свою версию: малышка родилась живой, мать ее сама придавила, отчего девочка и умерла.

Кто в этой истории врет, а кто говорит правду, сейчас разбирается Следственный комитет.

Алушта, Олег Зварзин

© 2023, РИА «Новый День»

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