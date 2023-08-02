В Запорожье продлили «сухой закон»

Запрет на розничную продажу алкоголя в Запорожской области продлен до 2 сентября. Соответствующий указ подписал сегодня врио губернатора региона Евгений Балицкий.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сухой закон действует в регионе с 5 мая текущего года.
Продавать в розницу разрешено пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху. Остальной алкоголь под запретом.
За нарушение предусмотрены штрафы: для должностных лиц – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
Аналогичный запрет действует и в соседней Херсонской области.
Мелитополь, Олег Яковенко
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