Ряд привычных продуктов летом может спровоцировать серьезные заболевания

Ряд привычных продуктов летом может превратиться в весьма опасную еду, провоцирующую серьезные заболевания. Об этом заявила доцент кафедры пропедевтики педиатрии ОТКЗ Медицинского института Крымского федерального университета Алла Юрьева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперт призывает летом отказаться от алкоголя, сахара, соли, жирной пищи и кофе.

«Употребление алкоголя способствует повышению температуры тела. Кроме того, алкоголь в жару – крайне опасное увлечение, которое может привести к проблемам с сердцем, спазму сосудов и повышению артериального давления, – отмечает ученая. – Токсичность алкоголя при активном солнце повышается в разы. Аналогичный эффект достигается из-за сахара. Его избыток, особенно летом, способствует снижению иммунитета, приводит к резким колебаниям уровня глюкозы в крови, прибавке веса, нагрузке на инсулярный аппарат поджелудочной железы, а также усиливает жажду и способствует появлению отеков».

Подобными действием обладают соль и соленая пища, а жирная еда вызывает ощущение тяжести и дискомфорта, дает большую нагрузку на печень. Кофе стимулирует потерю жидкости, способствуя обезвоживанию, при этом в первую очередь страдают мозг и сердце. Кроме того, напиток угнетает аппетит, ускоряет моторику желудочно-кишечного тракта, приводя к неполному перевариванию пищи, что неизбежно ухудшает самочувствие.

Диетолог подчеркивает: ежедневный рацион может содержать сезонный набор продуктов – овощей, зелени, ягод, богатых витаминами, микроэлементами и антиоксидантами. Они помогают справиться с такими проблемами, как отеки, перегрузка или нарушение в работе почек, печени, сердечно-сосудистой системы.

«Рекомендуется съедать около полкилограмма овощей, фруктов и ягод в день. Это примерно пять овощей, или два фрукта и три овоща, или три фрукта и два овоща на выбор. К «увлажняющим» продуктам можно отнести клубнику, дыню, апельсины, нектарины, абрикосы, огурцы, кабачки, цуккини, сельдерей и латук. Высоким содержанием влаги может похвастаться и арбуз. Этот плод стимулирует потоотделение, поэтому, употребляя его на пляже, можно избежать теплового удара. Цитрусовые, например, относятся к продуктам с SPF-свойствами и могут помочь организму противостоять вредному ультрафиолетовому излучению. Защитить кожу от негативных солнечных лучей могут томаты, болгарский перец, зелёный чай, арбуз, какао, виноград, морковь, гранат, красное вино, сыр тофу и фиолетовые ягоды. Все они содержат вещества, которые нейтрализуют действие свободных радикалов и помогают сохранить здоровье и молодость кожи», – отметила Алла Юрьева.

Для бодрости и поддержания активного состояния летом ученая рекомендует употреблять в пищу охлаждающие блюда: окрошку, гаспачо, свекольник, смузи. Отлично бодрят напитки комнатной температуры с добавлением мяты, лимона и огурца, а «холодную энергию» в теле генерируют такие ягоды, как ежевика, черника, малина, земляника, жимолость.

Симферополь, Лиана Макоба

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