Глава АТОР заявила о существенном сокращении турпотока в Крыму

Турпоток в Крыму в текущем году существенно сократиться даже по сравнению с предыдущим сезоном. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«По предварительным подсчетам, итоги сезона – чуть более 3 млн человек. Это где-то в два раза, наверное, меньше, чем летом 2022-го. Я думаю, что причины объяснять не нужно», – заявила она.

Более оптимистичные прогнозы говорят о сокращении на 35% – 40%.

Говоря об остальных популярных направлениях, Ломидзе отметила, что на внутреннем рынке лидером остался Краснодарский край, который, как ожидается, по итогам лета посетят 10 млн туристов.

Исполнительный директор АТОР уточнила, что сейчас самый дешевый отдых фиксируется в Крыму, а за рубежом – в Египте.

Симферополь, Лиана Макоба

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