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Среда, 2 августа 2023, 16:34 мск

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Севастопольца обвинили в растлении 18 школьниц

Житель Севастополя предстанет перед судом за растление школьниц из разных регионов страны.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ ПО РК и Севастополю, 41-летний мужчина зарегистрировался в одной из социальных сетей под женским именем и с августа 2020 года начал инициативно знакомиться и переписываться со школьницами из разных регионов России. Вел с ними беседы на непристойные темы, направлял девочкам снимки порнографического характера и склонял их к аналогичным ответным поступкам.

Установлено 34 эпизода совершения подобных преступлений в отношении малолетних. Всего потерпевшими по делу признаны 18 школьниц в возрасте от 8 до 12 лет из Курганской, Саратовской и Архангельской областей, республик Коми и Мордовия, Красноярского края.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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