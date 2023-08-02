Наука против мобилизации: на Украине резко выросло число поступающих в вузы

На Украине резко выросло число желающих поступить в вузы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на тотальную мобилизацию, отсрочку для получения высшего образования не отменили, поэтому схема «Студент», когда в вузы поступают даже те, кто вообще не планировал учиться, в этом году еще популярнее, чем в прошлом.

Одним из главных условий для поступления является сдача национального мультипредметного теста, однако на некоторые специальности можно поступить без него – разумеется, только на контракт. Но необходимость платить за обучение мужчин не останавливает. В некоторых вузах, особенно региональных, количество поданных на контракт заявлений сравнялось или даже превысило число претендентов на бюджет, хотя традиционно учиться бесплатно желающих всегда больше.

После зачисления вуз подает списки поступивших на дневную форму обучения в военкомат, и студенты получают отсрочку. Периодически военное ведомство требует обновить данные. Если студента отчисляют, вуз обязан сообщить об этом в течение 7 дней. Остальных трогать не должны.

Отметим, что украинские студенты все же получают мобилизационные повестки, но в большинстве случаев их удавалось успешно оспаривать в судах.

Киев, Платон Ефимчук

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