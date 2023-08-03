Жадный житель Владивостока прятался в Ялте от жены и сына

Житель Владивостока спрятался в Ялте от жены и сына, но его нашли судебные приставы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина не желал делиться своими доходами с ребенком, накопил алименты на сумму 700 тысяч рублей и сбежал на ЮБК, думая, что там его точно не найдут.

Однако судебные приставы довольно быстро установили, что жадный отец прячется в Ялте. Было возбуждено исполнительное производство.

Кстати, ранее к должнику уже применялись меры принудительно исполнения: он был временно ограничен в праве выезда за пределы России, кроме того, были арестованы его банковские счета.

Ялта, Лиана Макоба

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