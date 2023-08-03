В Крыму борьбу с опасным вредителем поручили божьим коровкам

На ЮБК пытаются бороться с вредителями с помощью божьих коровок.
Как передает коррсепондент РИА «Новый День» в в пресс-службе Никитского ботанического сада, в парки санатория «Гурзуфский» и санаторно-курортного оздоровительного комплекса «Ай-Даниль» выпущена «на охоту» родолия. Это вид жуков божьих коровок, с конца XIX века используемого во многих странах для уничтожения опасного вредителя цитрусовых австралийского желобчатого червеца.
Личинки родолии питаются яйцами и личинками червеца: одна особь уничтожает до 132 яиц; личинки четвертого возраста и имаго родолии питаются взрослыми червецами.
В Крыму для борьбы с опасным вредителем ее целенаправленно используют впервые.
«Ученые уверены в том, что она стремительно вторгнется в очаги распространения червеца и достойно выполнит свою миссию агента биологического контроля численности», – заявляют в НБС.
В ближайшее время родолию собираются выпустить в парки еще более 10 санаториев ЮБК.
Ялта, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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