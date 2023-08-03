Американский беспилотник шпионит за Крымом, прикрываясь гражданскими самолетами

За крымским побережьем наблюдет американский беспилотник RQ-4B Global Hawk.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», БПЛА, согласно данным сервиса Flightradar, уже несколько часов кружит напротив западного и юго-западного побережья полуострова, прикрываясь насыщенным трафиком международной гражданской трассы и периодически исчезая с радаров.

Global Hawk оснащен интегрированной системой наблюдения и разведки HISAR. Одна из основных задач подобных «разведчиков» – обнаружение районов ПВО.

Севастополь, Олег Яковенко

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