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Четверг, 3 августа 2023, 13:39 мск

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Американский беспилотник шпионит за Крымом, прикрываясь гражданскими самолетами

За крымским побережьем наблюдет американский беспилотник RQ-4B Global Hawk.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», БПЛА, согласно данным сервиса Flightradar, уже несколько часов кружит напротив западного и юго-западного побережья полуострова, прикрываясь насыщенным трафиком международной гражданской трассы и периодически исчезая с радаров.

Global Hawk оснащен интегрированной системой наблюдения и разведки HISAR. Одна из основных задач подобных «разведчиков» – обнаружение районов ПВО.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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