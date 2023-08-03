В Крыму придумали новую схему мошенничества: под прицелом автомобилисты

В Ялте придумали новую схему мошенничества: преступники выбирают автомобилистов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожанка припарковала машину возле одного из магазинов на улице Московской. А когда вернулась, обнаружила, что на месте ее авто стоит такси. Водитель сообщил, что ее машину забрал эвакуатор и предложил «решить вопрос» быстрее и дешевле, чем официальным путем.

Женщина согласилась. Таксит, свернув на улицу Руданского, сказал, чтобы горожанка дала ему деньги для передачи «нужному человеку» (потребовалось 6,5 тысяч рублей).

«Тут у меня начинает все вырисовываться в голове. Через пару метров он остановился, я увидела свою машину в проулке. Она была опечатанная – как положено. Но машины ГАИ и эвакуатора не было, – цитирует автомобилистку «Севкор». – Получается так: они забирают машину, на это место становится нужный человек и обрабатывает владельца, а потом делят заработанное».

Ялта, Лиана Макоба

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