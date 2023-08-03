Глава Крыма анонсировал масштабные увольнения крымских чиновников

Глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал масштабные увольнения в связи с провалом работы по благоустройству.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня Аксенов признал, что системная работа по уборке, саночистке и благоустройству территорий в ряде муниципалитетов так и не была налажена. Без должного внимания остается частный сектор, а в части населенных пунктов к выполнению поручений даже не приступали.

«В связи с этим главами администраций муниципальных образований будет вынесен вопрос о рассмотрении на сессиях применения дисциплинарных взысканий в отношении ряда глав администраций и других должностных лиц сельских поселений:

▪️ Вилинского, Песчановского, Почтовского, Тенистовского сельских поселений Бахчисарайского района;

▪️ Богатовского, Вишенского, Зеленогорского, Криничненского, Крымскорозовского, Курского, Мичуринского, Русаковского, Чернопольского сельских поселений, а также заместителя главы администрации Зуйского сельского поселения Белогорского района;

▪️ Октябрьского и Амурского сельских поселений Красногвардейского района;

▪️ Вишневского сельского поселения Красноперекопского района;

▪️ Заветненского, Марфовского, Батальненского, Войковского сельских поселений, а также курирующего заместителя главы администрации Ленинского района;

▪️ Дрофинского, Садового, Ивановского, Желябовского, Нижнегорского, Уваровского, Емельяновского, Михайловского, Акимовского сельских поселений Нижнегорского района;

▪️ Ковыльновского, Славновского, Зиминского сельских поселений Раздольненского района;

▪️ Гвардейского, Трудовского, Перовского, Кольчугинского, Николаевского, Добровского, Родниковского сельских поселений Симферопольского района;

▪️ Чапаевского, Ильичевского, Советского, Некрасовского, Дмитровского сельских поселений Советского района;

▪️ Черноморского, Межводненского, Окуневского сельских поселений, а также первого заместителя главы администрации Черноморского района.

Кроме того, к увольнению будут представлены: глава администрации Завет-Ленинского сельского поселения Джанкойского района; главы администраций Скворцовского и Добровского сельских поселений Симферопольского района.

Работа по выявлению недобросовестных должностных лиц будет продолжена», – заявил глава Крыма.

Симферополь, Олег Яковенко

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