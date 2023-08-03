Долги крымчан за жилищно-коммунальные услуги приближаются к 7 млрд рублей

Долги крымчан за жилищно-коммунальные услуги приблизился к 7 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года задолженность выросла на 19%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», около 2 млрд – это долги за теплоснабжение, почти 481 млн – за холодную воду, 271,5 млн рублей – за канализацию.

Число неплательщиков в Крыму варьируется в зависимости от населенных пунктов, отмечает РИА Новости Крым. В Симферополе, Керчи, и частично Ялте объем оплат по услугам ЖХК превышает 90%, а в Бахчисарайском районе есть дома, где за содержание платят только 20% жильцов.

Иногда долги отдельных квартир превышают десятки тысяч рублей.

«А если у человека нет имущества кроме единственного жилья, то суды крайне редко встают на сторону взыскателя и принимают решение о выселении человека. Это существенная проблема, поскольку такие долги копятся из года в год. Кроме того, число таких граждан также увеличивается», – отмечают эксперты.

Кстати, по закону поставщик услуг может взыскать долг только за последние три года. Всю остальную задолженность в связи с истечением срока давности должны списать.

При этом поставщики коммунальных услуг и управляющие компании, у которых сформировались столь крупные задолженности, не стремятся списывать безнадежные долги, так как это негативно отразится на кредитной деятельности самой организации, ее балансе и отчетах перед собственниками и учредителями.

Симферополь, Олег Яковенко

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