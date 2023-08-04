Крымчан начали учить, как вести себя при обстрелах

В Симферополе на подъездах появились методички «как вести себя при обстреле». Это не первая мера защиты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти и население Крымского полуострова расходятся в оценках действительности: жители Севастополя обсуждают столб дыма, губернатор заявляет – просто горит сухая трава. Крымчане говорят, что слышали хлопок, похожий на взрыв, чиновники – заявляют: это фейк. Или вовсе хранят молчание, предоставляя населению думать, что пожелается.

Не комментировалось и объявление, что на западном побережье – в Поповке и Штормовом – все пляжи в этом сезоне будут закрыты.

А на днях Штормовской сельсовет решил безвозмездно передать в собственность Республики Крым земельный участок площадью 12 соток практически на пляже в Поповке. Решение тоже никак не объяснили. Совмин подарок принял (распоряжение №1302 –р).

В июле тихо прошел конкурс на «усиление оконных конструкций наружного периметра здания по адресу: Симферополь, проспект Кирова,13». Это здание совета министров Крыма. Там за 2 млн 111 тыс рублей будет установлено защитное остекление с применением ударопрочной бронирующей пленки и противовзломной фурнитуры.

Тогда же определился победитель конкурса на «выполнение работ, направленных на совершенствование антитеррористической защищенности объекта по адресу: Симферополь, ул. Декабристов,19». Это здание УБОП, как именно усилят безопасность борцов с организованной преступностью – неизвестно: работы стоимостью 2,5 млн рублей будут проводиться за плотным забором.

Теперь вспомнили и о других крымчанах. По крайней мере, в Симферополе на подъездах жилых домов появились листовки-методички как вести себя при обстрелах и об укрытии населения в заглубленных помещениях. Прав ли Маркс и его «практика – критерий истины» – проверять не хочется.

Симферополь, Ольга Картошина

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