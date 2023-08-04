Удивительное рядом: самбисты с лопатами ждут снега в Ялте

Школа самбо из Ялты, руководимая депутатом Александром Туровским, делает любопытные закупки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 2019 года в Ялте существует Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «имени И.С. Павленко». Это, безусловно, факт во всех отношениях позитивный.

До апреля нынешнего года основной деятельностью школы была деятельность в области спорта. Теперь – дополнительное образование, к которому добавились пассажирские перевозки, столовые и буфеты, управление недвижимостью. Учредитель образовательной организации – Управление спорта и физической культуры администрации города Ялты.

Со дня основания спортшколу возглавляет Александр Туровский. Уроженец Ялты, профессиональный физрук, мастер спорта международного класса по самбо. В 2010-х годах был неоднократным призёром международных соревнований, включая чемпионаты мира по боевому самбо.

В сентябре 2019 года Туровский избран депутатом Ялтинского городского совета Республики Крым по списку «Единой России».

В горсовете он – член постоянных комитетов: по вопросам образования, материнства и детства, делам молодёжи и спорта, а также комитета по финансам и бюджету, торговле и предпринимательству.

В текущем году школа самбо закупила множество полезных предметов. Одни относятся непосредственно к спортивной деятельности, другие являются вещами, полезными в хозяйстве, но их связь как непосредственно с самбо, так и вообще с процессом обучения неочевидна.

Например, в июне был приобретен велоэргометр медицинский (артикул 2325050). За этот специальный велотренажер, способный четко дозировать физическую нагрузку, было заплачено 713 тыс рублей. Можно, конечно, было купить его и за 1 млн 200 тысяч, а можно – за 30 тысяч. Кстати, у тех поставщиков, на которых ссылаются ялтинцы в своем документе «обоснование цены предмета закупки» – обязательной составляющей сопроводительной документации, за 30 тысяч тоже есть.

Интересная деталь: этот документ именуется «Поставка спирометра диагностического» (это совершенно другой прибор – для измерения объема воздуха при выдохе, и даже самый навороченный спирометр дороже 350 тысяч нам найти не удалось), а само оборудование квалифицируется, как продукты питания.

На поставку не понятно чего по такой цене согласилось крымское ООО «Технокомплекс-Крымъ» (убыток 2022 года – 880 тысяч рублей учредитель и гендиректор – Сергей Журба).

Кроме того, школой самбо были закуплены такие необходимые предметы как две швабры с насадками из микрофибры – по 1 тысяче 875 рублей каждая (интернет предлагает их по 400-600 рублей), Оказалось, необходимо иметь в образовательном учреждении три кирки (цена каждой – 2 тысячи 152 рублей), Хотя, может быть, именно этот инструмент по методике Туровского нужен при обучении самбо, а кирка-молоток «тундра», кованая с деревянной рукояткой за 876 рублей, какую предлагает интернет-магазин, никак для этого не годится.

Самбистам оказались нужны грабли веерные (пять штук по 1 тысяче 584, и средняя цена 300-600 рублей их никак не устраивает). В субтропической Ялте народную мудрость о санях, которые нужно готовить летом, поняли буквально: в июле купили две снегоуборочные лопаты за 3 тысячи 100 руб.

Все эти столь полезные в хозяйстве предметы по таким чудесным ценам закуплены в симферопольском ООО «Ронат-Крым» (торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами, работает один человек). Учредитель и директор – Наталия Романова, убыток 2022 года – 1,7 млн рублей. Кроме торговли канцтоварами и кирками Романова занимается еще и общей врачебной практикой в убыточном (455 тыс руб за 2022 год) ООО «Невромед».

Еще одна интересная деталь: на сайте госзакупок, где Школа самбо, будучи бюджетным учреждением, обязана отчитываться о своих забавных закупках, нигде не указан источник финансирования. То есть член финансового комитета горсовета, депутат Александр Туровский из бюджета Ялты вроде бы ничего не брал.

Симферополь, Ольга Картошина

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