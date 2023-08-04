Минувшей ночью Украина предприняла очередную попытку атаковать Крым с воздуха. Об этом сообщил советник главы РК Олег Крючков.

«В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО. Все объекты сбиты. Работают все службы. Повреждений и пострадавших нет», – заявил он.

В Минобороны РФ уточнили: десять беспилотников были уничтожены средствами ПВО, еще три – подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Симферополь, Мирослава Мельник

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