Минувшей ночью Украина предприняла очередную попытку атаковать Крым с воздуха. Об этом сообщил советник главы РК Олег Крючков.
«В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО. Все объекты сбиты. Работают все службы. Повреждений и пострадавших нет», – заявил он.
В Минобороны РФ уточнили: десять беспилотников были уничтожены средствами ПВО, еще три – подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
Симферополь, Мирослава Мельник
© 2023, РИА «Новый День»
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