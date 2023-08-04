На Украине снижают посев озимых культур после выхода России из зерновой сделки

На Украине снижают посев озимых культур после выхода России из зерновой сделки и атаки по украинским портам. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на крупные сельскохозяйственные компании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мощности аграриев для хранения зерна ограничены, так как урожай этого года продолжает скапливаться, а пропускная способность судоходного коридора по Дунаю ограничена. Из-за этого урожай просто хранится на полях.

Плюс ко всему, цены на зерно упали ниже себестоимости, из-за чего его невозможно продать.

Решение снизить посевы на 2024 год негативно отразится на доходах Украины и продовольственную ситуацию в мире, отмечает Bloomberg.

Киев, Платон Ефимчук

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