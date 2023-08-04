Житель Крыма наковырял более 1 тонны взрывчатки

Житель Крыма хранил более 1 тонны взрывчатки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» в управлении ФСБ по РК, с сентября по декабрь 2022 года житель Армянска незаконно купил как минимум 186 артиллерийских снарядов калибром 152 миллиметра. Мужчина самостоятельно разбирал боеприпасы, чтобы получать лом цветных металлов и метательные взрывчатые вещества. Для этого он организовал мастерскую в складском помещении.

В совокупной массе тротиловый эквивалент составил 1,25 тонн, что могло привести к катастрофическим последствиям в случае их использования для совершения намеренного подрыва.

Армянск, Олег Яковенко

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