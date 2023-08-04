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Пятница, 4 августа 2023, 14:13 мск

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Шмыгаль: Украина воюет в долг

Война обходится Украине примерно в 2 трлн гривен в год. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Это больше, чем доходная часть бюджета мирного времени.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до 2022 года доходная часть госбюджета составила 1,3 трлн гривен. Сегодня 2 трлн – это только поддержка Вооруженных сил и военных действий. А есть еще социальные обязательства, поддержка жизнедеятельности страны и так далее. Украина держится за счет финансовой поддержки Запада, а также грантов и кредитов.

Как страна собирается отдавать долги, Шмыгаль не уточнил.

Киев, Платон Ефимчук

© 2023, РИА «Новый День»

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