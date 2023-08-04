В Севастополе пристав-исполнитель освобождала жадных родителей от алиментов

В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего пристава-исполнителя, обвиняемой в должностных преступлениях при взыскании алиментов на детей.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, с октября 2020 по март 2021 годов действующая на тот момент пристав-исполнитель с целью облегчить нагрузку и одновременно повысить результативность своей работы вносила в служебные документы ложные сведения об отсутствии задолженностей по алиментам. На основании прекращенных исполнительных производств родители шестерых детей были незаконно освобождены от уплаты алиментов на сумму 2,3 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд.

Севастополь, Олег Яковенко

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