В Севастополе не могут достроить школу, но денег требуется все больше

В Севастополе в течение трех лет не могут достроить школу. За это время стоимость объекта выросла более чем в 1,5 раза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», строительство учебного заведения в районе проспекта Октябрьской Революции в Гагаринском районе началось еще в 2020 году. Срок сдачи объекта неоднократно переносили. В марте текущего года готовность оценивалась в 75%.

В контракт внесены многочисленные изменения: подписано уже более 20 дополнительных соглашений, пишет telegram-канал «Бизнес Крым». Стоимость многострадальной школы выросла на 60% и достигла 800 млн рублей.

Севастополь, Олег Яковенко

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