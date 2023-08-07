Число погибших при прорыве Каховской ГЭС снова выросло

Число погибших при прорыве Каховской ГЭС в Херсонской области снова выросло.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на 6 июня разрушение задвижек и верхней части Каховской ГЭС привело к масштабному наводнению. Москва заявила о теракте со стороны Киева, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Украинские власти обвинили Россию в подрыве ГЭС и начали расследование по статьям «экоцид» и «нарушение законов войны».

К концу июля число погибших в результате наводнения после разрушения Каховской ГЭС составляло 55 человек. Сейчас РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщает, что найдены еще два тела.

Таким образом число жертв наводнения увеличилось до 57.



Симферополь, Мирослава Мельник

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