«Сейлем», «мажоры» и вино: развивать беспилотную авиацию в Крыму будет интересная компания

В Крыму определен список (21 человек) тех, кто в ближайшие годы будет заниматься в республике развитием беспилотных авиационных систем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство Крыма опубликовало распоряжение №1253-р, «О создании Рабочей группы по вопросам развития беспилотных авиационных систем». Речь идет о выполнении соответствующего распоряжения правительства РФ о стратегии развития беспилотной авиации Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года,

Морские беспилотники в документе не упоминаются, распоряжение подписано председателем совмина Юрием Гоцанюком,

Ответственным уполномоченным лицом за развитие беспилотных авиационных систем он назначил своего заместителя Игоря Михайличенко. Этот отставной офицер-десантник (Рязанское училище ВДВ) появился в Крыму в числе «вежливых людей» весной 2014 года, стал помощником главы Крыма Сергея Аксенова, а с 2016 года – вице-премьером правительства.

То есть председатель создаваемой рабочей группы о беспилотниках какое-то понятие, безусловно, имеет. О квалификации других специалистов в этой области судить трудно.

В группу включены несколько человек только потому, что они заместители министров.

Возможно, беспилотниками интересуется замминистра сельского хозяйства Арсен Арзиев (агроном, винодел) – как элементом агроавиации.

Но вряд ли Александр Дяченко, заместитель министра внутренней политики РК, юрист по образованию, сможет внести вклад в развитие беспилотных систем. То же самое можно предположить, ознакомившись с биографией замминистра топлива и энергетики Олега Петрова. Финансист по образованию, он 22 года работал налоговым инспектором, а потом почему-то резко ушел с хорошей должности в налоговой в отдел кадров Госкомрыболовства.

В состав рабочей группы вошел Анатолий Анатольевич Заиченко. Так зовут председателя Счетной палаты Республики Крым. Вся его жизнь связана с финансами. Выпускник финансового военного училища дослужился до полковника, переехал в Феодосию, в Крыму в украинские времена работал в нескольких банках, стал депутатом Верховного совета автономии от Партии регионов. С весны 2014 года – советник председателя Государственного совета Республики Крым, с осени – председатель Счетной палаты Крыма.

Но заниматься развитием беспилотной авиации в Крыму будет не банкир-счетовод-аудитор. А его сын – Анатолий Заиченко (младший), 1992 года рождения, который много знает о земле, связанной с беспилотниками, как минимум, законом всемирного тяготения. Потому что Заиченко – junior, отучившийся в Национальном юридическом университете имени Ярослава Мудрого по специальности «Правоведение», в 22 года попал на работу в администрацию Феодосии. Оттуда молодой человек перешел в министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым, где в 28 лет дослужился до замминистра. О его деятельности на этом посту в сети пишут много и зло.

В состав рабочей группы может войти и Андрей Васюта, который, возможно, действительно интересуется беспилотниками. Но на это потребуется его согласие – в данный момент он не казенный чиновник, а частное лицо. Хотя в его биографии бывало всякое.

В свое время Васюта окончил Харьковское высшее военное авиационное инженерное училище, получив квалификацию инженера-механика летательных аппаратов и до 1990 года служил, как тогда говорили, в рядах Вооруженных Сил СССР.

Кто жил в Крыму в 1990-е, не мог не слышать о Сергее Воронкове. Члены семьи Васюты и некто Владимир Маслов были его легальными компаньонами. Они совместно владели несколькими фирмами, в частности, ООО «Крымское карьероуправление». Всех часто видели в знаменитом кафе «Сейлем».

Со временем Воронков стал депутатом Симферопольского горсовета (как признавался прессе, «чтобы руководить денежными потоками»), а Васюта – замминистра экономики автономной республики.

За последующие годы имя Васюты подзабылось, Воронков отсидел свой срок за хранение оружия и вернулся в Федерацию бокса и свой карьер. После 2014 года из небытия вынырнул и Андрей Васюта, возглавив ГУП РК «Крымские морские порты», а в 2016 году ставший министром промполитики Крыма. Назначил его на эту должность ставший главой Крыма Сергей Аксенов, знакомый с упомянутыми лицами со времен общей бурной молодости. Кто помнил эту историю, счел это возвратом старых долгов.

В бытность министром, Васюта мечтал, что феодосийский судостроительный завод «Море» станет строить легкосплавные скоростные суда – у «Моря» есть необходимые компетенции.

Но с подобными проектами в Крыму было покончено. При Васюте были ликвидированы Евпаторийский авиационный ремонтный завод, Феодосийский судомеханический,

аэропорт малой авиации «Заводское» в Симферополе – концепция застройки поля была утверждена совмином в 2019 году. Взлетная полоса списана весной 2022.

Васюта проработал министром четыре года и ушел по собственному желанию.

Он уловил «беспилотную тенденцию» раньше Совмина и сейчас вместе со все тем же Масловым владеет частью ООО «Васис» – Высокоточные авиационные системы, образованного в мае нынешнего года как раз для производства летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования.

Исходя из этой логики, в рабочую группу могли бы пригласить и Евгения Кабанова. Бывший вице-премьер правительства недавно отбыл небольшой срок заключения, является теперь свободным предпринимателем и еще не успел застроить отданный ему аэродром «Заводское». Тем более, что его отец – экс-начальник Строительного управления Черноморского флота, возможно, что-то знает что-то о беспилотниках.

Симферополь, Ольга Картошина

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