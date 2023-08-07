По Чонгарскому мосту ударили французской ракетой

Вооруженные силы Украины официально взяли на себя ответственность за удары по Чонгарскому и Геническому автомобильным мостам на границе Херсонской области и Крыма.

Как уже сообщал «Новый День», 6 августа украинские войска обстреляли Чонгарский мост, а также поселок Чонгар, где снаряд попал в местную школу.

«Силы обороны Украины поразили два ключевых пути сообщения... – Чонгарский и Генический автомобильные мосты», – заявили по этому поводу в управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

Путепроводы были атакованы ракетами «Storm Shadow». На обломках сбитой крылатой ракеты Storm Shadow, выпущенной по Чонгарскому мосту, обнаружена маркировка «сделано во Франции» и дата производства ракеты – январь 2023 года.

Симферополь, Мирослава Мельник

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